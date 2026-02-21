Çanakkale'de su taşkınları değerlendirildi

Çanakkale'de kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan su taşkınlarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, AFAD Müdürü Ahmet Ali Artun, DSİ 252. Şube Müdürü Serdar Kurt, Meteoroloji Müdürü Erol Öztabak ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ katıldı.

Toplantıda, ilgili kurum amirleriyle kent genelinde etkili olan aşırı yağışların meydana getirdiği mevcut durum ile olası riskler ele alındı.

Riskli alanlara ilişkin teknik tespitlerin yapıldığı toplantıda, sahada yürütülen güçlendirme ve koruyucu altyapı çalışmaları ile kurumlar arası koordinasyon ve anlık müdahale süreçleri görüşüldü.