Çanakkale'de Kuraklık Nedeniyle Balık Ölümleri

Çanakkale'de Kuraklık Nedeniyle Balık Ölümleri
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Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Kocabaş Çayı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliği sebebiyle balık ölümleri meydana geldi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nın bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda, dün ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çayın bazı bölümlerinde su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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