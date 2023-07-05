Çanakkale'de Kaza: Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Çanakkale'de yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarpan otomobilin sürücüsü Ferhat Aslan hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Lapseki- Çanakkale kara yolu Kangırlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ferhat Aslan'ın kullandığı 35 ANY 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yağmur suyu tahliye kanalındaki künge çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazada sürücü Aslan, hayatını kaybetti. Cenaze, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan otomobildeki aramada, çeşitli türlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel