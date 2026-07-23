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Çanakkale'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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Çanakkale'de bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 17 AE 032 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nde E.A. idaresindeki 10 AUR 770 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan E.A. olay yerindeki müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mihriban Çoban
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