Çanakkale'de Kaza: 6 Ölü

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00'de Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. 22 ACR 179 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

