Kayıp Keçiler Jandarma Tarafından Bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulunup sahibine teslim edildi.

İlçeye bağlı Ağaçköy köyünde yaşayan İsmail Eroğlu, 15 keçisinin kaybolması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 asayiş timi tarafından kayıp hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, keçileri kayboldukları noktadan 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulup sahibine teslim etti.

Kaynak: AA