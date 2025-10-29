Haberler

Çanakkale'de Kayalıklarda Bir Ceset Bulundu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, limanda kayalıklarda bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cesedin Özgür K'ye ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi liman içindeki kayalıklarda ölü bulundu.

Küçükkuyu beldesindeki liman bölgesinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz haldeki Özgür K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özgür K'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



