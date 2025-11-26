Çanakkale'de Katı Atık Yönetimi Toplantısı Düzenlendi
Çanakkale'de düzenlenen toplantıda, çevre kirliliğinin önlenmesi ve insan sağlığının korunması amacıyla sürdürülebilir katı atık yönetimi üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında İl Özel İdaresi'nde düzenlenen toplantıda, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek risklerin azaltılması amacıyla il genelinde sürdürülebilir ve etkin katı atık yönetiminin sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıya, belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.
Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel