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Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Çanakkale'de Kar Yağışı Etkili Oldu
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Çanakkale'nin Çan ve Lapseki ilçelerinde gece başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, köylerde güzel manzaralar oluştu.

Çanakkale'nin Çan ve Lapseki ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Çan ve Lapseki'de gece başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. İlçelerin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaştı.

Kar, Lapseki'nin Dumanlı, Beyçayır, Karamusalar, Kırcalar köylerinin dağlık kesimlerinde güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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