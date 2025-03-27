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Çanakkale'de kamyondan düşen kişi yaralandı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonun üzerinden düşen işçi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonun üzerinden düşen işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Gelibolu Sanayi Sitesi'nde hurda getiren kamyonun üzerinde bulunan Yusuf B (27), araca vincin çarpması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilen Yusuf B, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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