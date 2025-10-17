Çanakkale'de Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen kamyonda yaralanan sürücü F.K., hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Çan-Bayramiç karayolunda seyir halinde bulunan F.K. idaresindeki 34 SV 1346 plakalı kamyon, Etili ve Hacıkasım köyleri arasındaki yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan F.K. ambulansla kaldırıldığı Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel