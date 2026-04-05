Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadın, eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bir çiftlikte işçi olarak çalışan Şefik S. ile ev hanımı eşi Selver S. (34) arasında Cami Cedit Mahallesi Debboylar mevkisindeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şefik S, eşi Selver S'ye yanındaki silahla ateş etti. Zanlının olayın ardından Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olması üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti.

CİNAYETTEN ÖNCE ÇOCUKLARINI ANNESİNE BIRAKMIŞ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Selver S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelinin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan zanlının, iki çocuğunu sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yassıbağ köyündeki annesinin evine götürdüğü öğrenildi.