Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, bir kadın eşi tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Polise teslim olan zanlının cinayetten önce sabah saatlerinde iki çocuğunu annesinin evine götürdüğü öğrenildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kadın, eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

EŞİNİ SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bir çiftlikte işçi olarak çalışan Şefik S. ile ev hanımı eşi Selver S. (34) arasında Cami Cedit Mahallesi Debboylar mevkisindeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şefik S, eşi Selver S'ye yanındaki silahla ateş etti. Zanlının olayın ardından Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olması üzerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, olayın yaşandığı eve gitti.

CİNAYETTEN ÖNCE ÇOCUKLARINI ANNESİNE BIRAKMIŞ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Selver S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, emniyetteki sorgusu tamamlanan şüphelinin, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan zanlının, iki çocuğunu sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yassıbağ köyündeki annesinin evine götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama
Yorumlar (2)

Leven Ergün:

BINLERCE AILE YOK OLDU GİTTİ COCUKLAR YETIM KALDI NE ILGILENEN NE UMURSAYAN

Marko Apostolidis:

trde asker ve polis eksikliği var onun için herkes evine silah alıyor olmalı....

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
