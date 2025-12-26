Çanakkale'de kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17-26 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 tabanca, havalı tabanca, çeşitli çaplarda 281 fişek, 2 sis bombası, 6 adet silah tamirinde kullanılan mengene, 18 şarjör, 6 namlu, 9 tetik tertibatı, silah yapım ve tamirinde kullanılan 200 materyal, 1,5 milyon bandrolsüz makaron (filtresiz sigara kağıdı), elektronik sigara sarma makinesi, hava kompresörü, 60 bin 520 dolu makaron, 70 bin boş makaron, 175 paket tütün, 40 kilogram açık tütün, 318 paket gümrük kaçağı sigara, 23 elektronik sigara, 77 elektronik sigara atomizeri, 12 paket gümrük kaçağı puro, 9 kilogram nargile tütünü ve 4 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.