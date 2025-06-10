Çanakkale'de Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadele Devam Ediyor

Çanakkale'de Kaçak Yapılaşmaya Karşı Mücadele Devam Ediyor
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Çanakkale İl Özel İdaresi, sorumluluk bölgelerindeki kaçak yapılaşmayla mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay Ayvacık ilçesinde 52 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Çanakkale'de İl Özel İdaresinin sorumluluğundaki yerleşim alanlarında kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında geçen ay Ayvacık ilçesinde 52 kaçak yapının yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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