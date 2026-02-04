Haberler

Çanakkale'de 10 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi


Çanakkale'de kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında 10 yapının yıkımı yapıldı. Valilik, kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetim ve yasal işlemlerin devam edeceğini duyurdu.

Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 10 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşma ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, ocak ayı içinde il merkezinde toplam 10 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği, kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlar ile tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

