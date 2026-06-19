Çanakkale'de jandarma ekiplerince 4 bin 576 araç denetlendi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen trafik uygulamalarında 4 bin 576 araç denetlendi, 16 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından sorumluluk sahalarında bulunan bölgelerde trafik uygulamaları ve eğitimleri düzenlendi.

Bu kapsamda, 4 bin 576 araç ve 550 motosiklet denetlendi, 67 sürücüye idari para cezası uygulandı, 16 araç trafikten men edildi.

Alkol ve uyuşturucu maddesi denetiminde 5 sürücü belgesi geri alınırken, kontroller sonucu 3 aranan şahıs ve 2 araç yakalandı.