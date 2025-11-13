Çanakkale'de Jandarma Operasyonu: 7 Tutuklama

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği uygulamalarda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-9 Kasım arasında düzenlenen çalışmalarda, 11 bin 568 kişi ile 3 bin 244 araç sorgusu yapıldı.

Sorgulamalarda aranması bulunan şüpheliler gözaltına alındı, eksik evrakı bulunan araçlar trafikten men edildi.

Gözaltın alınan 10 şüpheliden 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ekipler ayrıca Erenköy İlköğretim Okulu'u ziyaret edip "Akran Zorbalığı ve Mahremiyet" konularında bilinçlendirme toplantısı düzenledi, öğrencilere bayrak ve balon hediye etti.