Çanakkale'de 'İstanbul Öğretmen Akademileri Buluşmaları' düzenlendi

Çanakkale'de, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "İstanbul Öğretmen Akademileri Buluşmaları" yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentürk, Gazi Ortaokulu ev sahipliğinde "Payitahttan Şehitler Diyarına" başlıklı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, öğretmenliğin talebeliği hiç bitmeyen bir mesleğin adı olduğunu belirterek kendini geliştiren değiştiren, koordine eden, yön veren, toplumsal öncü ve rol modelin öğretmen olduğunu söyledi.

İçinden beslenmeyenin dışını aydınlatamayacağını belirten Yentürk, şöyle konuştu:

"O yüzden ruhumuzla, bedenimiz, aklımızla, kalbimizle okul duvarlarının ötesinde, mesai kavramının dışında, o sınıfa girdiğimiz zaman her bir çocuğun bizim üzerimizde hakları olduğunu düşünerek, onlara karşı çok büyük bir sorumluluk içerisinde olduğumuzu bilerek, ne feda edebileceğimiz tek bir öğrencimiz ne de feda edebileceğimiz tek dakikamız yok. Derdimiz, çabamız işte bu yüzdendir. Ancak bu millet, öğretmenlerin eliyle değişebilir, dönüşebilir. Artık bu yüzyılda alın teri ile akıl terini buluşturarak, gönlümüzü de işin içine katarak bu işi yapmamız lazım."

Yentürk, her çocuğun özel olduğunun altını çizerek, her öğrencinin öğrenme becerilerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin, farkındalıklarının, hissiyatlarının farklı olduğunu kaydetti.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta da ümidi ve umudu bilgiyle harmanlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milli ve manevi değerleri yücelten, koruyan, insani değerleri kucaklayan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğretmen Akademileri'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Milli Eğitim Bakanlığının önemli projelerinden olduğunu anlatan Hayta, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akademilerin çıkış noktasında çok büyük katkılar sunmuş bir rehberdir. Onların deneyimlerinden faydalanarak ve çalışmalarımızın ortaklaşa yürütülerek daha büyük işlere imza atacağından hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin katıldığı etkinlikte, eğitimci-yazar Şaban Kızıldağ, sunum yaptı.

Konuşmaların ardından İstanbul Öğretmen Akademileri kapsamında hazırlanan akıl zeka oyunları, STEM, ritim, psikodrama ve sanat terapisi, yapay zeka gibi 23 farklı atölyede, İstanbul'dan gelen öğretmenler deneyimlerini, Çanakkale'deki meslektaşlarıyla paylaştı.