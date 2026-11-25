Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 16-23 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında aranan 21 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, uygulamalarda 8 bin 571 kişi ve 1267 araç kontrol edildi, 157 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Çanakkale'de bir haftada gerçekleştirilen huzur uygulamalarında gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 8 bin 571 kişi ve 1267 araç kontrol edilirken, 157 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyonlarda 106 gram sentetik uyuşturucu, 294 sentetik ecza hapı, 5 kök Hint keneviri ile 2 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Ayrıca kamu huzurunu bozacak davranışlarda bulunduğu belirlenen 125 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.