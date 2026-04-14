Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 7 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 2 firari hükümlü ile birlikte toplam 7 zanlı yakalandı. Uygulamalar kapsamında, birçok suçtan aranması olan 48 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 6-13 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 643 kişi, 3 bin 946 araç inceledi. Farklı suçlardan aranması bulunan 48 kişi yakalandı, 553 araç sürücüsüne idari trafik para cezası kesildi.

Toplamda, 1 kilo 722 gram uyuşturucu madde, 290 sentetik uyuşturucu ecza hap, 2 hassas terazi, tabanca, 4 fişek, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan elde edilen 19 bin 150 lira ve 40 avro ele geçirildi.

Uygulamalarda 89 şüpheliye adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 110 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

