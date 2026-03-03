Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 2 şüpheli tutuklanırken, toplamda 27 kişi yakalandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat-2 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 652 kişi ve 3 bin 628 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 27 kişi yakalandı, 556 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplam 40,17 gram uyuşturucu madde, 36 sentetik uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, tüfek, 123 fişek ele geçirildi.

Denetimlerde, 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 30 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...

Katledilen öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Galatasaray'a 150 milyon euroluk piyango

150 milyon euroluk piyango! Köşeyi döndüler resmen
Savaş sürerken olay görüntü! Doktorundan jet açıklama geldi

Savaş sürerken olay görüntü! Merak edilen soruya yanıt geldi
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
İran'ı neden vurduklarını açıklayan Netanyahu: Biz iyi adamlarız

On binlerce insanın katilinden pes dedirten savunma
Fenerbahçe taraftarı Afrika'da kurban kestirdi

Yok artık daha neler! Fener taraftarından viral olan hareket