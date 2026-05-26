Çanakkale'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Çanakkale'de 18-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen huzur uygulamalarında, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Operasyonlarda 9 bin 555 kişi ve 2 bin 926 araç kontrol edilirken, uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18-25 Mayıs'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Uygulamalarda ayrıca 9 bin 555 kişi ve 2 bin 926 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 18 kişi yakalandı. 556 araç sürücüsüne idari trafik para cezası kesildi.

Toplamda 60,75 gram narkotik madde, 20 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, hassas terazi, bitki yetiştirmede kullanılan düzenekler ve 5 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uygulamalarda 53 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, yasadışı kenevir ekimi suçundan yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 55 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
