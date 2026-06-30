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Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

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Çanakkale'de 22-29 Haziran'da yapılan huzur uygulamalarında 5 bin 459 kişi ve 2 bin 713 araç kontrol edildi. Farklı suçlardan aranan 18 kişi tutuklanırken, 253 gram narkotik madde, 152 uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 26 mermi ele geçirildi.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 18 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22-29 Haziran'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 5 bin 459 kişi ve 2 bin 713 araç kontrol edildi, 475 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 23 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uygulamalarda, toplamda 253 gram narkotik madde, 152 adet uyuşturucu hap, 1 adet tabanca ile 26 adet mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerince 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hakkında işlem yapılan 4 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yağma konusuyla ilgili yakalanan küçük yaştaki 2 kişi, tutuklandı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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