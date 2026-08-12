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Çanakkale'de huzur uygulamalarında 17 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de huzur uygulamalarında 17 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'de düzenlenen huzur uygulamalarında 12 bin 161 kişi ve 3 bin 736 araç kontrol edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 685 sürücüye trafik cezası kesildi. Operasyonlarda 252 gram narkotik madde, 9 uyuşturucu hap, 3 av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 83 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 12 bin 161 kişi ve 3 bin 736 araç kontrol edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamalar kapsamında denetlenen 685 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda 252 gram narkotik madde, 9 adet uyuşturucu hap, 3 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 83 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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