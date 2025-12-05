Kuyumcu dükkanından hırsızlık girişimine 2 tutuklama

ÇANAKKALE'de, bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kaldırmaya çalışıp hırsızlık girişiminde bulunan Y.B. ve C.E. tutuklandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Çarşı Caddesi'nde kuyumcu dükkanlarının yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Bir kuyumcu dükkanının kepenklerini kaldırmaya çalışan 2 kişiyi fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hırsızlığın girişimde kaldığını belirledi. Polis, şüphelilerin Y.B. ile C.E. olduğunu tespit etti. Polisin çalışmaları sonucu yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüpheli Y.B. ve C.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.