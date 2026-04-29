Çanakkale'de "Her Karışı Tarih Kokan Şehir Gelibolu" konferansı düzenlendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulunda, Gelibolu Tarihi ve Kültürel Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından "Her Karışı Tarih Kokan Şehir Gelibolu" konulu konferans gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Abdurrahman Şen, derneğin kuruluş amacı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından dernek yönetim kurulu üyesi ve araştırmacı-yazar Ahmet Tuna, Gelibolu'ya ilişkin sunum yaptı.

Programın kapanışında, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nur Özdelibaş ile Muhasebe ve Vergi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı Çetinkaya tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.