Çanakkale'de Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri ve Eğitimler Devam Ediyor

Çanakkale'de hasat öncesi pestisit denetimleri ve üreticilere yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hasat öncesi pestisit denetimleri yapılıyor.

İl ve ilçe müdürlükleri tarafından kış aylarında gece toplantıları şeklinde başlayan eğitim faaliyetleri, yazlık sebze ekimleriyle birlikte sahada üretici buluşmalarıyla sürüyor.

Merkez ilçeye bağlı Kumkale, Tevfikiye, Çıplak, Akçapınar, Dümrek, Yapıldak ve Musaköy köylerinde son iki hafta içinde 127 üreticiye, bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele yöntemleri, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, hasat öncesi pestisit denetimlerinin amacı ile uygulanacak yöntemler ve alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.