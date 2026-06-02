Haberler

Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi

Çanakkale'de orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıda, hasat döneminde orman yangınlarına karşı alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon ve müdahale planları değerlendirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, hasat döneminde il genelinde orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirler değerlendirildi.

Dardanos'taki Yangın Yönetim Merkezi'ndeki toplantıda, hasat sürecinde yangın riskinin en aza indirilmesi amacıyla alınacak önlemler, kurumlar arası koordinasyon çalışmaları, yangın anında uygulanacak müdahale planları ile mevcut araç ve ekipman kapasitesi ele alındı.

Toplantının ardından Vali Toraman, Harekat Merkezi ile yangın yönetim aracında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Polat Kara, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, kaymakamlar ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı

"Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanı Casias'a ait çıktı

Ormanda bulunan ceset, 11 aydır kayıp olan bilim insanına ait çıktı
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da kerpiç evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti
BBP lideri Mustafa Destici, MHP çadırını ziyareti etti

MHP çadırındaki sürpriz ziyaretçi

72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! 'Virüs' diyerek hedef aldı

Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na zehir zemberek tepki