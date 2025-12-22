Çanakkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Azad Yılmaz idaresindeki 34 EV 4324 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iskele kavşağındaki refüje çarparak devrildi.
Kendi imkanlarıyla Lapseki Devlet Hastanesine giden yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel