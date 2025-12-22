Haberler

Çanakkale'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Azad Yılmaz idaresindeki 34 EV 4324 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iskele kavşağındaki refüje çarparak devrildi.

Kendi imkanlarıyla Lapseki Devlet Hastanesine giden yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
