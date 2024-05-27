Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Tutuklama
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 103 düzensiz göçmen yakalandı ve çeşitli suç delillerine el konuldu.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda yapılan operasyonlarda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce 26 Nisan-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 8 olayda 11 şüpheli ve Afganistan uyruklu 103 düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan aramalarda bulunan 55 bin 450 lira, 690 avro, 300 dolar, 10 araç, 6 el hava pompası, 14 can yeleği, 3 can simidi, 22 şambrele el konuldu.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. 2 şüphelinin adli işlemleri sürerken 1 kişi ise serbest bırakıldı.
Operasyonlarda yakalanan 103 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.