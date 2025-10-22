Haberler

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 48 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 48 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucular ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler de ele geçirildi.

Çanakkale'de 48 yabancı uyruklunun yakalandığı operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 9 insan kaçakçısı ile 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda 5 araç, bilgisayar faresi şeklinde tasarlanmış hassas terazi, 102 gram sentetik kannabinoid, 3 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 195 kilitli poşet ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
