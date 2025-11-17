Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları: 6 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda toplam 6 insan kaçakçısı şüphelisi ve 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik 7-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar da 6 insan kaçakçısı zanlısı, 56 düzensiz göçmen ve 3 araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 insan kaçakçısı şüphelisinden 4'ü tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, 2 şüpheli hakkında yürütülen adli işlemler ise devam ettiği belirtildi.

Yakalanan 56 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.