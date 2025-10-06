Haberler

Çanakkale'de Geri Dönüşüm Kamyonunun Çarptığı 81 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde geri manevra yapan bir geri dönüşüm kamyonunun çarptığı 81 yaşındaki Hasan Çelik hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde şoförünün geri manevra yaptığı geri dönüşüm kamyonunun çarptığı Hasan Çelik (81) hayatını kaybetti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Şoförünün geri manevra yaptığı Ayvacık Belediyesi'nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, Hasan Çelik'e çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Hasan Çelik kurtarılamadı. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

