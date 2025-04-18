Çanakkale'de Genç Gıda Denetçileri Göreve Başladı

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle eğitimlerini tamamlayan öğrenciler gıda denetçisi olarak göreve başladı.

Yelek ve görevli yaka kartlarıyla denetim yapan öğrenciler, Namık Kemal Ortaokulu ve 100. Barış Ortaokulu'nda kantin denetimlerini başarıyla gerçekleştirdi.