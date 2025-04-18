Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Çanakkale'de Genç Gıda Denetçileri Göreve Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, öğrenciler gıda denetçisi olarak görev almaya başladı. Genç denetçiler, okullarda kantin denetimlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Okullarda Genç Gıda Denetçisi Projesi işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle eğitimlerini tamamlayan öğrenciler gıda denetçisi olarak göreve başladı.

Yelek ve görevli yaka kartlarıyla denetim yapan öğrenciler, Namık Kemal Ortaokulu ve 100. Barış Ortaokulu'nda kantin denetimlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.