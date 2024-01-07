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Çanakkale'de Fırtına Sonucu Yol Trafiğe Kapandı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapandı, ancak itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağaç kesilerek kaldırıldı ve yol tekrar trafiğe açıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yol kenarındaki bir ağaç devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından kent genelinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Ezine ilçesinde fırtına nedeniyle cadde kenarındaki bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle yol, trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu devrilen ağaç kesilerek kaldırılırken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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