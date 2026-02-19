Haberler

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Güncelleme:
Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ firması, özellikle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin iptal olduğunu duyurdu.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, 17.00, 21.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00, 19.00 seferleri yapılamayacak.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
