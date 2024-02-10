Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

ÇANAKKALE'de, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 seferleri, Geyikli 'den saat 15.00, 19.00 seferleri iptal edildi. Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 11.00, 17.00 ve 22.00 seferleri, Kabatepe'den ise saat 13.00, 19.00 seferleri yapılamayacağı bildirildi.