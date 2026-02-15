Çanakkale'de fırtınada ağaçlar devrildi, balkon duvarı yıkıldı

ÇANAKKALE'de etkili olan fırtına nedeniyle bir evin balkon duvarı yıkıldı, ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle park halindeki iki otomobil hasar gördü.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İnönü Caddesi'nde devrilen ağaç, yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin ağacı kaldırmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Ayrıca Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin balkon duvarı fırtına nedeniyle yıkıldı. Öte yandan, fırtına nedeniyle devrilen bir başka ağaç ise park halindeki iki otomobil hasar gördü.