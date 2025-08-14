Çanakkale'de Feci Kaza: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Yenice ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, Edirne'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere (29), Edirne'de toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere (29) hayatını kaybetti. Kazada ölenlerden Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay'ın kızı Evrim Oluçay ile Atakan Yılmazdere için Eski Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, siyasi parti ve kurum temsilcileriyle iki ailenin çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı. Anne Selma Oluçay'ın ayakta durmakta zorlandığı cenaze töreninde aileler taziyeleri kabul etti. Oluçay ve Yılmazdere, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

