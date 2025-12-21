Haberler

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lapseki- Çanakkale kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan kişiler, ekiplerce çıkarıldı.

Kazada, 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal, hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Mustafa Soysal ise Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Bu arada kazanın, Çanakkale'den Lapseki istikametine giden 35 APD 325 plakalı otomobil sürücüsünün OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması ve Saltıkaltı mevkisinde ters yöne girerek Lapseki yönünden gelen Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
title