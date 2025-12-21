Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lapseki- Çanakkale kara yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan kişiler, ekiplerce çıkarıldı.

Kazada, 35 APD 325 plakalı otomobilde bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile 17 LP 800 plakalı otomobildeki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal, hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü Mustafa Soysal ise Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Bu arada kazanın, Çanakkale'den Lapseki istikametine giden 35 APD 325 plakalı otomobil sürücüsünün OSB yakınındaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması ve Saltıkaltı mevkisinde ters yöne girerek Lapseki yönünden gelen Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpışmasıyla meydana geldiği öğrenildi.