Çanakkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Lapseki- Çanakkale kara yolunda 35 APD 325 plakalı otomobil ile 17 LP 800 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobillerde sıkışan kişiler ekiplerce çıkarıldı.

Kazada otomobillerdeki 5 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi ise ilk müdahalesinin ardından Lapseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nöbetçi savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
