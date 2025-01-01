Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir araç kalabalığın arasına daldı! 10 kişi öldü 30 kişi yaralandı
ABD'de aracıyla kalabalığa dalan sürücü silahıyla çevreye ateş açtı
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart

Çanakkale'de Eski Okul Binasında Yangın

Çanakkale'de Eski Okul Binasında Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kumarlar köyünde bulunan eski okul binasında çıkan yangın, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde eski okul binasında çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çan'ın Kumarlar köyünde bulunan eski okul binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar durumu Çan Belediyesi itfaiyesi ile jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevre evlere sıçramadan söndürdü.

Köy muhtarı Bülent Yücel gazetecilere, "Okul binasında çıkan yangını köylülerimiz zamanında fark etmişler. Bizde itfaiye ve jandarmadan yardım istedik. Birlikte yangını çevreye yayılmadan söndürdük." dedi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
img

Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı! Kızları bakın nerede
img

Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
img

2025 yılında havalanan uçak 2024 yılına indi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı

Son Dakika Haberleri

Gassal 2. sezon fragmanı izleme linki var mı? TV8.5 canlı izle! QPR Watford TV8.5 HD kesintisiz donmadan ŞİFRESİZ canlı izle linki 1 Ocak! BUGÜN MAÇ YOK MU? 1 Ocak günü maç var mı, YILBAŞI hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yabani neden yok, günü mü değişti? 2025 Yabani bu hafta yok mu? Yabani yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Hudutsuz Sevda neden yok, günü mü değişti? 2025 Hudutsuz Sevda bu hafta yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025 Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gassal oyuncuları ve karakterleri 2025! Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.