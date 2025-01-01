Çanakkale'de Eski Okul Binasında Yangın
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Kumarlar köyünde bulunan eski okul binasında çıkan yangın, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde eski okul binasında çıkan yangın belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çan'ın Kumarlar köyünde bulunan eski okul binasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar durumu Çan Belediyesi itfaiyesi ile jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını çevre evlere sıçramadan söndürdü.
Köy muhtarı Bülent Yücel gazetecilere, "Okul binasında çıkan yangını köylülerimiz zamanında fark etmişler. Bizde itfaiye ve jandarmadan yardım istedik. Birlikte yangını çevreye yayılmadan söndürdük." dedi.
Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.