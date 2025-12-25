Haberler

Çanakkale'de eşini bıçakla yaralayan sanığa 18 yıl 6 ay hapis cezası

Güncelleme:
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, eşini bıçakla yaralayan sanık Eren K., 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın pişman olduğunu belirtmesine rağmen haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanık, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Eren K. ile taraf avukatları katıldı.

Mağdur M.K.'nın avukatı Hayriye Nur Yılmaz Güngören, sanığın "yağma" suçundan beraat ettiğini ancak kamera kayıtlarında bir cismin alındığının açıkça görüldüğünü belirterek, "nitelikli hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Güngören, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyetinin söz verdiği tutuklu sanık Eren K. da pişman olduğunu belirterek, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Sanık avukatı Hakan Tülü ise olayın haksız tahrik altında gerçekleştiğini savunarak, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin en üst hadden uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Eren K.'yı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 6 ay, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Umurbey beldesinde geçen 12 Haziran'da Eren K, bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.K.'ya otobüsten indikten sonra bıçakla saldırmıştı.

Bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan Eren K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Aslan
Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti