Çanakkale'de Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Adam Yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Ferdi A. eşi Şerife A.'yı çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle öldürdü. Olay sonrası kaçan Ferdi A., polis tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde Ferdi A., eşi Şerife A.'yı çalıştığı dönerci dükkanında av tüfeğiyle öldürdü.

Ferdi A., sabah saatlerinde eşi Şerife A.'nın çalıştığı Camikebir Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi. Ferdi A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Şerife A.'ya av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. Şerife A., kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şerife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerife A., kurtarılamadı. Ferdi A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
