Çanakkale'de Esenler Mahallesi Karacaören mevkisinde otluk yangını itfaiye söndürdü

Çanakkale'de Esenler Mahallesi Karacaören mevkisinde otluk yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Esenler Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Esenler Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Belediyesi itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA