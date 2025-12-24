Çanakkale'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 22 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 araç ile 16 bin 800 lira ve 100 dolara el konuldu.

Düzensiz göçmenler, idari işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılar ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.