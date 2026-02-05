Haberler

Gelibolu'da Dünya Kanser Günü'nde farkındalık etkinliği

Gelibolu'da Dünya Kanser Günü'nde farkındalık etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, kanserle mücadelede erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurguladı. Katılımcılara bilgi broşürleri dağıtılırken, sağlıklı hayat merkezlerinde yapılacak ücretsiz kanser tarama hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak, kanserle mücadelede erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Yetkililer, "Bilgi güçtür, farkındalık hayat kurtarır" mesajıyla toplumda bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliklerinde kanser tarama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV testi, meme kanseri için 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ve kalın bağırsak kanseri için 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir GGK testi yapılmasının erken teşhis açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan günler sonra beklenen açıklama