Çanakkale'de Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Çanakkale'de gök gürültülü sağanağın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, dün gece yarısından itibaren aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde doluya bıraktı.

Özellikle Barbaros Mahallesi ile Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri, dolu ile kaplandı.