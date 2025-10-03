Çanakkale'de Dolu Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Haberler

Çanakkale'de gök gürültülü sağanağın ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Barbaros Mahallesi ve Atatürk Caddesi'nde dolu birikti.

Çanakkale'de gök gürültülü sağanağın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte, dün gece yarısından itibaren aralıklarla devam eden sağanak yerini akşam saatlerinde doluya bıraktı.

Özellikle Barbaros Mahallesi ile Atatürk Caddesi'nin bazı bölümleri, dolu ile kaplandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
