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Çanakkale'de Devrilen Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Devrilen Traktör Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 80 yaşındaki Emin Karagöz, yakınlarının tarlasına gitmesiyle bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çal Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Emin Karagöz'den haber alamayan yakınları, Çavuştaşı mevkisindeki tarlaya gitti.

Karagöz'ün devrilen 17 YR 684 plakalı traktörün altında kaldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Karagöz'ün cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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