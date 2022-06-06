Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Haberler

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Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı - İpek Yavaş - Güncel
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Çanakkale'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde devrilerek ters dönen kamyonun sürücü Eyyüp Baylan yaşamını yitirdi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde devrilerek ters dönen kamyonun sürücü Eyyüp Baylan yaşamını yitirdi.

Çanakkale'den İzmir istikametine giden Eyyüp Baylan yönetimindeki 63 EM 111 plakalı plastik boru yüklü kamyon, saat 19.00 sıralarında Nusratlı rampalarında kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlerin üzerine devrilerek ters döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Eyyüp Baylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Baylan'ın cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Güncel

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